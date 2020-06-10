В Украине изменили порядок формирования коммунальных тарифов Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги. Изменения учитывают условия функционирования рынков газа и электрической энергии.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства 10 июня.



В ходе заседания правительства отмечалось, что в условиях рынка стоимость газа для предприятий теплокоммунэнерго меняется ежемесячно. Это создает сложности для объективного планирования затрат на приобретение энергоносителей и включения в состав тарифов. В то же время затраты на энергоносители занимают в структуре себестоимости тепловой энергии 80-85%. Поэтому любое изменение приводит к несоответствию фактических расходов запланированным.



Поэтому новым порядком предприятиям ТКЭ предоставляется возможность при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа за прошлый отопительный сезон. За этот год это 4,048 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.



По данным правительства, новый подход не приведет к повышению тарифов, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятия ТКЭ учтено цену газа 6,235 грн за 1 тыс. кубометров.



МинПром

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