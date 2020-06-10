Нафтогаз против импорта сжиженного газа из США

НАК "Нафтогаз Украины" считает нецелесообразным заключение Украиной долгосрочных контрактов на импорт сжиженного природного газа (LNG).



Об этом заявил главный операционный директор - исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, передает Интерфакс-Украина.



"Экономический аспект долгосрочных 20-летних контрактов на LNG в Украине спорный, поскольку вряд ли долгосрочный контракт будет включать гарантированную скидку относительно европейских цен. Политический аспект не менее противоречив. США могут казаться привлекательным партнером, но хочет ли Украина вернуться в эпоху зависимости и подписать долгосрочные негибкие контракты с условием "бери или плати"?", – подчеркнул О.Ватерландер.



Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что украинский газовый рынок тесно интегрировался с европейским и цены на нем теперь отражают реалии всего европейского рынка.



"Украинцы смогли ощутить это преимущество: за прошлый год цены на газ упали почти вдвое, что непосредственно отразилось и в платежках. Совокупная выгода для всех украинских потребителей от уменьшения цен и теплой зимы оценивается более чем в 40 млрд грн в период с января по май 2020 года. Интересно, что цены на долгосрочные поставки LNG сейчас на 50-100% выше цен на европейском рынке. Если бы Украина сделала ставку на импорт LNG, выгода для потребителей была бы меньше, а цены на газ – выше", – пояснил О.Ватерландер.



По его словам, Украине не нужно заключать долгосрочные контракты, чтобы покупать газ в Европе или США. Более актуальны для "Нафтогаза"– вопросы снижения зависимости от импорта, увеличения внутренней добычи и сокращения спроса путем повышения энергоэффективности.



Как сообщалось, Кабинет министров в конце мая 2020 года одобрил меморандум с малоизвестной компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину около 5,5 млрд куб. м и развитии газовой инфраструктуры с Польшей. Окончательные соглашения могут включать долгосрочный договор на поставку LNG из США в Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.



МинПром



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