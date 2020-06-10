Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз против импорта сжиженного газа из США

10.06.20 13:53 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

НАК "Нафтогаз Украины" считает нецелесообразным заключение Украиной долгосрочных контрактов на импорт сжиженного природного газа (LNG).

Об этом заявил главный операционный директор - исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, передает Интерфакс-Украина.

"Экономический аспект долгосрочных 20-летних контрактов на LNG в Украине спорный, поскольку вряд ли долгосрочный контракт будет включать гарантированную скидку относительно европейских цен. Политический аспект не менее противоречив. США могут казаться привлекательным партнером, но хочет ли Украина вернуться в эпоху зависимости и подписать долгосрочные негибкие контракты с условием "бери или плати"?", – подчеркнул О.Ватерландер.

Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что украинский газовый рынок тесно интегрировался с европейским и цены на нем теперь отражают реалии всего европейского рынка.

"Украинцы смогли ощутить это преимущество: за прошлый год цены на газ упали почти вдвое, что непосредственно отразилось и в платежках. Совокупная выгода для всех украинских потребителей от уменьшения цен и теплой зимы оценивается более чем в 40 млрд грн в период с января по май 2020 года. Интересно, что цены на долгосрочные поставки LNG сейчас на 50-100% выше цен на европейском рынке. Если бы Украина сделала ставку на импорт LNG, выгода для потребителей была бы меньше, а цены на газ – выше", – пояснил О.Ватерландер.

По его словам, Украине не нужно заключать долгосрочные контракты, чтобы покупать газ в Европе или США. Более актуальны для "Нафтогаза"– вопросы снижения зависимости от импорта, увеличения внутренней добычи и сокращения спроса путем повышения энергоэффективности.

Как сообщалось, Кабинет министров в конце мая 2020 года одобрил меморандум с малоизвестной компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину около 5,5 млрд куб. м и развитии газовой инфраструктуры с Польшей. Окончательные соглашения могут включать долгосрочный договор на поставку LNG из США в Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:55
Кабмин решил, как поделить 50 млрд грн прибыли Нафтогаза
14:38
Азовсталь направит 140 млн грн на ремонт коксового цеха
14:25
Кабмин заявил о моратории на повышение налогов и сборов до 2021 года
14:08
В Украине изменили порядок формирования коммунальных тарифов
13:37
Кредит МВФ позволит Украине получить еще 3 млрд долл.
13:21
Ослабление карантина не улучшило состояние экономики Украины
13:04
Евросоюз продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма
12:47
Rio Tinto спровоцировала конфликт с аборигенами Австралии из-за шахты
12:29
Эксперты прогнозируют взрыв спроса на сталь в Китае
12:24
От повышения ренты выиграют конкуренты украинских металлургов, а не Украина
12:13
В меморандуме с МВФ нет речи о повышении тарифов и пенсионного возраста – Шмыгаль
11:59
В Украине повысили выплаты для пенсионеров и детей
11:58
Из-за депутата Геруса инвесторы могут уйти из Украины
11:43
Первый транш МВФ уже ушел в Украину
11:27
Крупнейшая компания Китая по выпуску меди купила два рудника в Тибете
11:12
ЕАЭК приняла решение о мерах в отношении импорта стальных колес из Украины
10:54
За 5 месяцев отток частного капитала из РФ превысил 33 млрд долл.
10:47
МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики
10:24
В Китае растет выпуск никельсодержащего чугуна
10:04
Huta Czestochowa опять выставят на продажу
09.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!