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Кредит МВФ позволит Украине получить еще 3 млрд долл.

10.06.20 13:37 , Бизнес Цензор
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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что благодаря одобренной программе МВФ Украина может получить дополнительное финансирование от Евросоюза и Всемирного банка размером около 3 млрд долл.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

"Наличие этой программы открывает государству возможности получать финансирование от других партнеров. В частности, Всемирного банка по формуле 700 млн долл. + 300 млн долл., макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро.

"В ближайшие дни мы ожидаем первый транш по программе объемом 2,1 млрд долл. Общий объем программы - 5 млрд долл.", - сообщает С.Марченко.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около 5 млрд долл. или 179% от квоты) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.

Международный валютный фонд уже направил в Украину 2,1 млрд долл. в рамках новой программы общей суммой в 5 млрд долл., сообщил представитель фонда Владислав Рашкован.

МинПром

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