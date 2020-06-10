Кредит МВФ позволит Украине получить еще 3 млрд долл.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что благодаря одобренной программе МВФ Украина может получить дополнительное финансирование от Евросоюза и Всемирного банка размером около 3 млрд долл.



Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.



"Наличие этой программы открывает государству возможности получать финансирование от других партнеров. В частности, Всемирного банка по формуле 700 млн долл. + 300 млн долл., макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро.



"В ближайшие дни мы ожидаем первый транш по программе объемом 2,1 млрд долл. Общий объем программы - 5 млрд долл.", - сообщает С.Марченко.



Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около 5 млрд долл. или 179% от квоты) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.



Международный валютный фонд уже направил в Украину 2,1 млрд долл. в рамках новой программы общей суммой в 5 млрд долл., сообщил представитель фонда Владислав Рашкован.



МинПром





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