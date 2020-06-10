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Ослабление карантина не улучшило состояние экономики Украины

10.06.20 13:21 , РБК Украина
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В течение первой недели лета, 1-8 июня, потребление электроэнергии в Украине составило 2700 млн·кВт·час. Это на 7,7% меньше, чем 1-8 июня 2019 года (2925 млн·кВт·ч). Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, несмотря на очередные послабления карантинных мер в большинстве областей Украины, электропотребление в ОЭС Украины не увеличилось.

Среднесуточное потребление в рабочие дни 1-5 июня упало на 1,4% до 351 млн кВт·ч по сравнению с предыдущей неделей (356 млн кВт·ч), это на 5,5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (371,4 млн кВт·ч). На выходных, 6-8 июня, среднее потребление было на 4,2% ниже, чем на выходных прошлой недели - 320 млн кВт·ч (против 334 млн кВт·ч).

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению апрелем прошлого года на 8% до 9028 млн кВт∙ч.

По оперативным данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в мае 2020 года составляло 10,584 млрд кВт·ч, что на 6,2% меньше аналогичного показателя в мае 2019 года (11,28 млрд кВт·ч).

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

МинПром

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