Rio Tinto спровоцировала конфликт с аборигенами Австралии из-за шахты

Австралийские аборигены отказались от примирения с крупнейшей горнодобывающей компанией страны Rio Tinto после того, как она взорвала две древние священные пещеры в рамках расширения своей железорудной шахты.
"Взрывная деятельность в ущелье Джуукан, проведенная Rio Tinto, обнажает разорванные отношения с народами пууту кунти курама и пиникура (ПККП) и потрясающее нарушение уважительных отношений", - заявили во вторник в коалиции аборигенов Австралии.
Сотни людей собрались возле штаб-квартиры Rio Tinto в Перте на акцию протеста против уничтожения древнего наследия.
Организаторы заявили, что Rio Tinto воспользовалась слабостью законодательства о наследии аборигенов штата Вашингтон.
"Они использовали это против людей, а затем все исказили и обвинили в недопонимании между компанией и хранителями этого наследия", - сказал один из организаторов протеста Роберт Эггингтон.
Как сообщалось ранее, Rio Tinto расширяла свой рудник Брокман в регионе Пилбара, где в одной из пещер были обнаружены свидетельства постоянного проживания древних людей, обитавших в этих местах 46 000 лет назад.
Горнодобывающая компания, которая является основным работодателем коренных австралийцев и гордится тем, что является их главным сторонником, заявила, что продолжит диалог с аборигенами, поскольку она сосредоточена на восстановлении доверия.