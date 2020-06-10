От повышения ренты выиграют конкуренты украинских металлургов, а не Украина Повышение пошлины на добычу железной руды в 1,5 раза с нынешних 8%, предусмотренное в принятом парламентом и подписанном президентом Украины Законе № 466-IX, приведет к потере части мировых рынков для украинских предприятий ГМК. Этим непременно воспользуются российские конкуренты и политический режим РФ. Такое мнение высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.



Он подчеркнул, что сегодня национальные производители фактически находятся "между молотом и наковальней". С одной стороны, спрос на продукцию ГМК на мировых рынка значительно упал, вследствие вызванного карантином глобального экономического кризиса. С другой стороны, повышение пошлины на железную руду приведет к росту себестоимости и, как следствие, снижению конкурентоспособности металла, произведенного в Украине.



"Прежде всего, этим воспользуется главный конкурент наших металлургов – Россия, - именно российские компании могут потеснить украинские на традиционных экспортных рынках. Причем, вернуть утраченные позиции, вследствие нарастающего кризиса, будет практически невозможно", - уверен М.Магомедов.



Нардеп отмечает, что резкое ухудшение дел в украинском ГМК может иметь не только экономические последствия: "Рост доходов российских металлургов приведет к увеличению ими отчислений в федеральный бюджет Российской Федерации, часть которого, как известно, тратится на войну против Украины. Получается, что украинская власть может косвенно спонсировать агрессора".



"Нельзя забывать и о риске роста социальной напряженности в регионах, где расположены крупнейшие предприятия ГМК. Из-за снижения объёмов производства (в металлургии – "минус" 30% по итогам апреля 2019 года), меткомбинаты будут вынуждены сокращать рабочих и финансирование социальной инфраструктуры. В результате в таких городах, как Запорожье, Мариуполь, Кривой Рог и Днепропетровск могут возникнуть очаги социальной напряженности и рост преступности", - предостерегает народный депутат.



МинПром



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