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В меморандуме с МВФ нет речи о повышении тарифов и пенсионного возраста – Шмыгаль

10.06.20 12:13 , Укринформ
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Международный валютный фонд не требует от Украины принятия решений по повышению пенсионного возраста и тарифов на газ и отопление, однако настаивает на проведении сбалансированной бюджетной и антикоррупционной политики и преодоления последствий COVID-19. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Утро с Украиной", сообщает Укринформ.

"Пенсионный возраст однозначно повышен не будет. Ни таких требований, ни такого пункта нет в этой программе и в этом меморандуме. Что касается медицинской реформы, то, безусловно, Украина заинтересована и будет продолжать реформы во всех сферах, где мы их начинали, и это не предмет меморандума, это предмет нашей заинтересованности", - подчеркнул Д.Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что о повышении тарифов также речь не идет в меморандуме с МВФ, добавив, что в прошлом отопительном сезоне фиксированная цена газа в тарифах была прописана на уровне более 6,5 тыс. грн за тыс. куб. м. "Сейчас на рынке цена газа вдвое меньше. Наша задача сегодня сделать так, чтобы тарифы были экономически обоснованными и понятными для людей. Вот над этим мы должны работать, а о повышении тарифов вообще речь не идет", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник, 9 июня, утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере 5 млрд долл. сроком на 18 месяцев. Размер первого транша составит 2,1 млрд долл.

В правительстве пообещали, что после завершения внутренних процедур МВФ, связанных с одобрением программы, тексты письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике, которые содержат меры, которые необходимо осуществить Украине в течение действия программы, будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов Украины и Национального банка Украины.

МинПром

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