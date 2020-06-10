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Из-за депутата Геруса инвесторы могут уйти из Украины

10.06.20 11:58
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Украина может лишиться 8 млрд. евро инвестиций, вложенных в "зеленую" энергетику и десятков миллиардов евро, которые иностранные компании планировали инвестировать в ближайшем будущем. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера.

По его убеждению, это произойдет по вине одного чиновника – народного депутата Украины, председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

С.Магера напомнил, что недавно 20 иностранных компаний, работающих в сфере "зеленой энергетики" обратились с открытым письмом к руководству МВФ, в котором сообщили "о трудностях, которые они испытывают вследствие необоснованно жесткой позиции украинской власти". Проще говоря, инвесторы считают, что А.Герус и некоторые члены НКРЭКУ искусственно создали кризис в украинской "зеленой" генерации, поставив отрасль перед угрозой уничтожения.

Нардеп также обратил внимание на то, что на момент обращения инвесторов к Фонду задолженность украинского государства перед генерирующими компаниями составила 14 млрд. грн., а уровень расчётов за электроэнергию снизился до 5%. Гендиректор компании Vindkraft Ukraine К.Стурен считает такие действия А.Геруса государственным рейдерством. По его мнению, нынешних инвесторов специально выдавливают с рынка, чтобы после этого их проекты за бесценок скупили дельцы, приближенные к чиновникам, создающим проблемы.

"Какова цена вопроса, спросите вы? Сегодня речь идет о более чем 600 компаний из 20 стран и 17 тыс. домохозяйств, вложивших в "зеленую" энергетику около 8 млрд. евро. Это больше, чем объем прямых иностранные инвестиции в Украину за 2019 год. Среди инвесторов также - крупные европейские банки, ЕБРР и Международная финансовая корпорация. Возможно вы не знали, но "зеленая" отрасль платит налогов и сборов больше, чем другие виды энергетики: в 2019 году - 19,77 млрд. грн", - отметил С.Магера.

"Что будет, если украинская власти и дальше будет закрывать глаза на их преступную деятельность? Первое – иски компаний в суды (украинские и международные) по взысканию многомиллиардной задолженности с государства Украина, плюс возмещение убытков за потерю доходного бизнеса, плюс многомиллионные судебные издержки. Все это за счет украинских налогоплательщиков. Второе, и самое главное, - непоправимый ущерб инвестиционной привлекательности Украины. В страну, где так обходятся с инвесторами, больше никто не вложит серьезных капиталов", - предостерегает нардеп.

По мнению С.Магеры сегодня прежде всего необходимо отстранить народного депутата Андрея Геруса от должности председателя профильного энергетического комитета ВРУ. Второй шаг – провести расследование деятельности "группы Геруса" и привлечь ее участников к ответственности. Третий – подписать компромиссный Меморандум о взаимопонимании между Правительством и производителями "зеленой" энергии и внести соответствующие изменения в Закон Украины "Об альтернативных источниках энергии".

МинПром

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