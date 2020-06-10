В Украине повысили выплаты для пенсионеров и детей Верховная Рада увеличила размер социальных выплат определенным категориям населения. В частности, соцвыплаты повысили пенсионерам и детям. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.



Так, теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте свыше 80 составит 1100 грн.



Выросла и помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью:



до 6 лет - 6 226,5 грн;

от 6 до 18 лет - 7763 грн.



Увеличились и выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:



до 6 лет - 4447,5 грн;

от 6 до 18 лет - 5545 грн.



Кроме того, Рада предусмотрела одноразовую возвратную помощь малообеспеченным семьям на возвратной основе через два года.



"Размер такой выплаты составляет почти 70 тыс. грн. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела", - указано в сообщении.



МинПром



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