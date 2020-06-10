ЕАЭК приняла решение о мерах в отношении импорта стальных колес из Украины

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принял решение о завершении повторного антидемпингового расследования в отношении стальных цельнокатаных колес, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, говорится в сообщении комиссии в среду, 10 июня.
В департаменте отметили, что в результате расследования, действие антидемпинговой меры возобновлено 2 июня 2020 года. Датой завершения повторного расследования является 9 июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации обратилась в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой не возобновлять антидемпинговые пошлины в отношении украинских стальных колес.
Пошлины в размере 34,22% на железнодорожные колеса украинской промышленной группы "Интерпайп" были впервые введены Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в апреле 2018 года по обращению российских производителей колес — Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в ОМК Анатолия Седых) и Нижнетагильского меткомбината (НТМК) Evraz Романа Абрамовича и партнеров.