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За 5 месяцев отток частного капитала из РФ превысил 33 млрд долл.

10.06.20 10:54 , Рейтер
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Российский Центробанк оценил чистый отток капитала частного сектора в январе-мае 2020 года в 33,5 млрд долл. против 28,2 млрд долл. за пять месяцев 2019 года, следует из комментария регулятора.

Такой отток стал результатом более заметного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижения внешних обязательств банков, пишет ЦБР.

В целом профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил по итогам пяти месяцев 28,9 млрд долл. против 43,8 млрд долл. в сопоставимом периоде 2019 года.

Ключевым фактором сокращения показателя стало значительное уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами в результате неблагоприятной международной конъюнктуры.

"Сокращение импорта услуг вследствие сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией, а также существенная отрицательная динамика выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов привели к сжатию совокупного дефицита остальных компонентов счета текущих операций более чем наполовину от его величины годом ранее", - указал ЦБ.

ЦБР оценил профицит торгового баланса РФ в январе-мае этого года в 43,2 млрд долл. против 74,1 млрд долл. год назад.

МинПром

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