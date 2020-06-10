В Китае растет выпуск никельсодержащего чугуна Увеличение выплавки нержавеющей стали 300-й серии и ослабление дефицита никелевой руды вследствие возобновления поставок этого сырья с Филиппин способствовали восстановлению производства никельсодержащего чугуна (NPI) в Китае.



По данным издания Shanghai Metals Market (SMM), в мае производство данной продукции прибавило 15,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 44,2 тыс. т в пересчете на никель. Ранее объем выпуска непрерывно сокращался пять месяцев подряд.



Майский показатель был на 7,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года, но, по оценкам SMM, отрасль преодолела спад. Некоторые заводы в последние месяцы закрылись, но другие предприятия, выпускающие, прежде всего, высококачественный материал, наращивают выпуск.



Производство рафинированного никеля в Китае между тем составило в мае 14,1 тыс. т. Это на 2,4% меньше, чем в апреле, но на 9,0% превышает уровень мая 2019 г.



МинПром



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