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Huta Czestochowa опять выставят на продажу

10.06.20 10:04 , Металлоснабжение и сбыт
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Временная администрация обанкротившегося польского металлургического завода Huta Czestochowa сообщила, что тендер по продаже предприятия, закрытый 3 июня, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

В результате прокатный завод по производству толстолистовой стали мощностью 800 тыс. т в год, ранее принадлежавший украинской группе "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), снова выставлен на продажу.

При этом его начальная цена снижена на 30 млн злотых (7,6 млн долл.) до 220 млн злотых (56 млн долл.). Заявки на следующий тендер будут приниматься до 27 июля.

В настоящее время Huta Czestochowa арендуется китайской компанией Sunningwell International Polska. Срок действия арендного договора завершается 19 сентября 2020 г. По данным польских СМИ, компания хотела бы выкупить завод и оставить его себе, но вне рамок тендерной процедуры. При этом она имеет право первого выбора.

Ранее сообщалось, что интерес к приобретению Huta Czestochowa проявляли украинская группа "Метинвест" и британская Liberty Group.

МинПром

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