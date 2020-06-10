Украина получит от МВФ на 200 млн долл больше - Зеленский Первый транш, который Украина получит от МВФ в рамках программы stand-by, будет на 200 млн долл. больше, чем изначально планировалось. На этом акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter, комментируя решение МВФ о предоставлении Украине транша по программе stand-by.



"Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Это на 200 млн долларов больше, чем планировалось изначально", - подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что новая кредитная программа МВФ поможет Украине преодолеть вызовы, связанные с пандемией коронавируса COVID19.



Ранее сообщалось, что исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил 18-месячное резервное соглашение stand-by для Украины с доступом к 3,6 млрд специальных прав заимствования СДР (около 5 млрд долл.).



Утверждение SBA позволяет немедленно выплатить эквивалент 1,5 млрд СДР (около 2,1 млрд долл.). Остальная часть средств будет разделена на четыре этапа.



МинПром



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