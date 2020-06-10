Украине нужно повышать процент локализации производства – Кисилевский Во время посещения завода "Спецбудмаш", специализирующегося на производстве дорожной, коммунальной и спецтехники, народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский в очередной раз обратил внимание на проблему локализации производства техники в Украине, пишет Центр транспортных стратегий.



"На примере этого предприятия очень легко понять, что такое локализация. Завод покупает шасси МАЗ, Mercedes, MAN и других производителей грузовиков, и на их основе изготавливает мусоровозы, поливалки, каналопромывочные машины, установки ямочного ремонта и т.д. То есть шасси импортное, а кузов, пульт управления, гидравлика и другие компоненты - украинские. В стоимости готового изделия доля украинских компонентов, в т.ч. работы, составляет 40-50%. Это и есть локализация", - пояснил парламентарий.



По его словам, локализация важна, поскольку от нее зависит зарплата украинских рабочих, а также налоги, которые платят украинские промышленные предприятия в местный и центральный бюджет. "Это 6-7 рабочих мест в смежных отраслях на 1 рабочее место в машиностроении. И, соответственно, зарплаты и налоги этих смежных предприятий", - отметил народный депутат.



"Мы должны зафиксировать текущее положение дел как точку отсчета и двигаться в сторону увеличения локализации и восстановления пока еще не полностью утраченной способности изготовить что-то сложнее арматуры или окатыша. Именно поэтому машиностроение - в фокусе", - добавил он.



Также Кисилевский отметил, что на сегодня износ коммунальной техники в Украине превышает показатель в 75%. "При сформированной государственной промышленной политике программа модернизации парка такой техники могла бы решить сразу несколько проблем: обеспечить муниципалитеты новой техникой и загрузить украинских машиностроителей заказами по меньшей мере на 5-7 лет. Производителей такой техники в Украине несколько, т.е. присутствует конкуренция. А одних только ОТГ в Украине планируется создать 1400", - добавил он.



МинПром



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