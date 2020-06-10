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В январе-мае Китай увеличил импорт железной руды на 5%

10.06.20 08:55
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Импорт железной руды в Китае в мае упал на 9% по сравнению с апрелем, но был выше, чем за тот же период год назад, благодаря стабильным поставкам и устойчивому спросу на производство стали, хотя рост цен мог сдерживать некоторые покупки, передает Reuters.

Как сообщили в Главном таможенном управлении в воскресенье, крупнейший в мире производитель стали импортировал 87,03 млн тонн железной руды в прошлом месяце. Это по сравнению с 95,71 млн. тонн, импортированных в апреле, и выросло на 3,9% с мая 2019 года.

По данным таможни, за первые пять месяцев этого года поступление сталеплавильного сырья составило 445,31 млн. тонн, что на 5,1% больше, чем за тот же период в 2019 году.

Китайские сталелитейные заводы наращивают производство, поскольку страна пытается восстановить свою экономическую производительность после новой эпидемии коронавируса и догнать отложенные проекты.

Запасы железной руды в китайских портах на 29 мая упали до 109.5 млн. тонн, самый низкий уровень с ноября 2016 г., согласно данным SteelHome.

МинПром

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