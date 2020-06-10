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Заказы Boeing снизились до минимума за 7 лет

10.06.20 08:26
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Американская авиакосмическая корпорация Boeing сообщила, что в мае она получила девять новых заказов и поставила заказчикам четыре новых самолета.

Все новые заказы касаются только грузовых самолетов. За тот же период Boeing получила отказы на 18 самолетов. Таким образом, Boeing продолжает получать больше отмен, чем новых заказов, продолжая эту негативную тенденцию еще с 2019 года.

С учетом отмененных в мае заказов общий портфель заказов Boeing сократился до 4744 самолетов. По подсчетам американских наблюдателей, это является минимальным показателем с 2013 года. Показатель поставок в мае оказался еще ниже, чем в апреле (6 самолетов), и стал рекордно низким месячным показателем поставок за последние 60 лет.

МинПром

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