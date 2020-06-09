Энергоатом расследует закупку ЗАЭС кабеля по завышенной цене Руководство НАЭК "Энергоатом" инициировало служебное расследование для проверки обнародованной в СМИ информации о закупке подразделением "Запорожская АЭС" кабельной продукции по завышенным ценам.



Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о заключенном в мае Запорожской АЭС договоре с ООО "Киевская энергетическая строительная компания" на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, передает БизнесЦензор.



В рамках договора была предусмотрена замена кабельного оборудования, в частности для комплектных трансформаторных подстанций собственных нужд ЗАЭС.



Однако, по данным СМИ, цены на кабели, которые закупались в рамках договора, были завышены по сравнению с другими ценовыми предложениями на аналогичную продукцию на рынке.



"В случае выявления и подтверждения фактов злоупотреблений, нарушения действующего законодательства или внутренних организационно-распорядительных документов компании, ГП НАЭК "Энергоатом" будут приняты все меры для привлечения к ответственности должностных лиц, ответственных за организацию и проведение указанной закупки", – подчеркивается в сообщении.



В "Энергоатоме" пообещали опубликовать результаты служебного расследования.



Ранее издание Наші гроші сообщило, что ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом" 15 мая по результатам тендера заказало ООО "Киевская энергетическая строительная компания" техническое переоснащение энергоблока №5 за 105,26 млн грн.



Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 по договору стоит 86 грн за метр, а 14х1,5 – 108 грн. В то же время в интернет-магазинах он продается в полтора раза дешевле – по 56 грн и 74 грн за метр соответственно. Кроме того, всего за неделю до этого тендера сам "Энергоатом" закупил такой же кабель для той же ЗАЭС на треть дешевле – по 63 грн и 85 грн за метр.



МинПром



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