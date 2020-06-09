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Годовая инфляция в Украине замедлилась до 1,7%

09.06.20 17:03 , Бизнес Цензор
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Рост потребительских цен в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,3% после повышения на 0,8% в апреле и марте, с начала года инфляция ускорилась до 1,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.

Базовая инфляция в апреле упала до 0,1% после 0,4% в апреле и 1,3% в марте.

По данным Госстата, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%.

Больше всего (на 16,6% и 15,8%) подорожали яйца и фрукты. На 2,3-0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы, овощи.

В то же время на 1,6-0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, подсолнечное масло, кисломолочная продукция, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности, одежда – на 2%, обувь – на 0,7%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 16,8%.

Цены на транспорт снизились на 2%, в первую очередь из-за удешевления топлива и масел на 8,6%.

Как сообщалось, потребительские цены в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, по сравнению с мартом, в годовом измерении инфляция по итогам апреля 2020 года замедлилась до 2,1%.

МинПром

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