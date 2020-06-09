Европейские потребители сократили закупки плоского проката на 18,5% Поставки плоского стального проката из сервисных центров ЕС в январе-апреле упали на 18,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года, поскольку остановки, связанные с пандемией COVID-19, сказались на промышленной активности, сообщает Platts.



Европейская федерация стали, дистрибуции и торговли (Eurometal) заявила, что отгрузки акционерами и дистрибьюторами стали в ЕС, в том числе длинномерного проката, упали на 8,7% в январе-апреле по сравнению с прошлым годом, при этом увеличились только поставки арматуры.



Eurometal сообщила, что дистрибьюторы стали, сервисные центры и торговцы поставляют около 80 миллионов тонн стали, труб и металлов в год, что составляет более 60% поставок для конечных потребителей в обрабатывающей и строительной отраслях ЕС.



По данным группы дистрибьюторов, в апреле поставки листового стального проката упали на 50,8% в годовом исчислении, по сравнению с годовым спадом на 17,4% в марте.



Снижение поставок привело к увеличению запасов, при этом складские запасы плоского проката в центрах обслуживания стали в ЕС выросли в апреле до эквивалента поставок на 139 дней, что почти вдвое превышает показатель на 76 дней в апреле 2019 года.



Объемы складских запасов в категории распределения многопродуктовой и бесконтактной стали были эквивалентны в апреле 2020 года до 94 дней отгрузки по сравнению с 80 днями в апреле 2019 года.



Члены Eurometal заявили в конце мая, что они с оптимизмом смотрят на то, что уровни распределения стали начали демонстрировать рост.



МинПром



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