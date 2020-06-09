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В Италии снова бастуют рабочие ArcelorMittal

09.06.20 16:02 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Platts, рабочие ArcelorMittal Italia проводят однодневную забастовку 9 июня, поскольку профсоюзы отклонили новый промышленный план компании AM Italia на период после COVID, представленный правительству Италии 5 июня.

Согласно плану на 2020-2025 гг., производство сырой стали к 2025 году будет увеличено до 6 млн тонн в год, а не до 8 млн тонн в год, что приведет к сокращению 3300 рабочих мест.

Целевой показатель в 8 млн тонн в год будет пересмотрен в 2025 году, когда, по-видимому, спрос вернется к допандемическому уровню. Цель в 6 миллионов тонн в год будет достигнута с использованием трех доменных печей (BF1, BF2 и BF4).

В настоящее время AM Italia в Таранто работает только с двумя из четырех оставшихся доменных печей (BF1 и BF4), которые производят около 7500 тонн стали в сутки, а большинство холодных заводов временно остановлены на южных и северных участках сталелитейного завода.

Компания также заявила, что для выполнения своего бизнес-плана после COVID требуется кредит в размере 600 млн евро (678 млн долл.) в рамках программы государственных гарантий и ипотечный кредит в размере 600 млн евро в 2022 году после завершения процесса приобретения и возмещение в соответствии с государственной помощью 200 млн евро за ущерб, нанесенный COVID-19.

ArcelorMittal согласилась купить Ilva, крупнейшую в Европе сталелитейную компанию с одним участком, в 2018 году по соглашению об аренде и покупке за 1,8 млрд евро и инвестировать еще 2,4 млрд евро в очистку и модернизацию завода из-за экологических проблем.

МинПром

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