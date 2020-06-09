ДМК призывает отменить повышение ренты на добычу железной руды Повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 1210), приведет к закрытию металлургических предприятий, его нужно отменить. Об этом говорится в обращении ПАО "Днепровский металлургический комбинат" к президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру, народным депутатам, передает РБК-Украина.



В частности, в обращении отмечается, что повышение ставки рентной платы на железную руду на 50% негативно повлияет на стоимость основного сырья для всех металлургических заводов и критически усугубит их финансовое положение.



"Ухудшение условий администрирования налогов и рост налогового бремени является недопустимым в условиях мирового кризиса в металлургической отрасли и общеэкономического кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19. Единственным последствием от введения в действие данных норм будет блокирование работы ПАО "ДМК", окончательное вытеснение продукции комбината с зарубежных рынков по причине высокой себестоимости. Как результат, ПАО "ДМК" будет вынуждено прекратить производство", - говорится в обращении.



В ПАО "ДМК" также призвали представителей власти срочно принять меры для сохранения работы металлургических заводов в стране, и отменить нормы закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые негативно влияют на отрасль.



Также представители предприятия призвали отменить повышение ставки ренты на добычу железной руды, отменять нормы, которые усложняют администрирование налогов, и изменения, которые были введены относительно базовых и индустриальных масел.



Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы в условиях кризиса приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращение рабочих мест, существенного уменьшения платежей в государственный и местных бюджетов, а также ухудшение состояния экономики.



В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому подчеркнули, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.



Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 года и подписан президентом лишь 21 мая.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



