В МИДе готовы помочь продвигать украинские товары на рынки Азии Задача дипломатического корпуса - быть готовыми оказать максимальное содействие украинскому бизнесу в выходе на новые рынки Азии, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.



"Глядя на потенциал азиатского рынка, можно сказать, что ниша для украинского экспорта есть, фактически, везде. Вопрос в том, насколько наш бизнес готов использовать указанный потенциал. Наша задача, как для дипломатического корпуса - быть готовыми оказать максимальное содействие нашему бизнесу в выходе на новые рынки, то есть речь идет о том, что это должно быть определено одним из ключевых направлений нашей дипломатической активности на восточном направлении внешней политики. Если мы знаем, что получению доступа к иностранным рынкам будут способствовать именно политические контакты, поддержка наших посольств в государствах аккредитации, то наши учреждения должны занимать проактивную роль в этом процессе", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Енин отметил, что одним из весомых факторов политического и экономического развития государств азиатского региона является Ассоциация государств юго-восточной Азии, или АСЕАН.



"Украинская сторона недавно подала заявку о присоединении к этой структуре, и мы активно работаем с тем, чтобы это произошло. Трудно пока прогнозировать конкретные сроки, но мы идем по этому пути", - добавил он.



Кроме того, замглавы МИД указал на практические достижения Украины в сотрудничестве со странами Азии. В частности, начиная с апреля благодаря совместной работе с государственным агентством Сингапура по вопросам пищевых продуктов украинские производители термически обработанных продуктов из мяса птицы, свинины и яиц могут экспортировать свою продукцию в Республику Сингапур.



"Например, одним из крупнейших экономических партнеров Украины среди стран юго-восточной Азии является Индонезия, внешнеторговый оборот с которой в прошлом году превысил один миллиард долларов. На завершающем этапе согласования находятся межведомственные договоренности о фитосанитарных требованиях для экспорта зерна пшеницы из Украины в Республику Индонезия, что должно существенно увеличить поставки украинского зерна на рынок страны", - подчеркнул он.



Также, по словам Енина, есть хорошие перспективы сотрудничества с Малайзией в космической, авиастроительной отраслях в соответствии с подписанным в июне 2019 меморандумом о сотрудничестве между государственным предприятием "Южмаш" и Малайзийским аэрокосмическим консорциумом "TIJAN - GALAXY". В частности, украинское предприятие примет участие в разработке и эксплуатации ракетно-космической системы с авиационным типом старта с территории Малайзии для орбитальных пусков микро- и наноспутников различного назначения.



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