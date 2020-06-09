Дороги надо строить, не останавливаясь – Зеленский Президент Владимир Зеленский отметил, что его команда в первую очередь взялась за дороги, поскольку в Украине "просто нет нормальных дорог".



Об этом глава государства рассказал журналистам "Украинской правды" во время поездки в Хмельницкую область.



"Надо строить. Надо все время строить, и не останавливаться. Все время строить, строить, строить! И это даст свои плоды", - уверен президент.



В.Зеленский считает, что даже в ручном режиме можно задать тренд, который в итоге приведет к структурным изменениям в экономике.



"Знаешь: делай, что можешь, и будь, что будет. Видишь, что плохо - делай. Делай, делай! Пока не будет структурных, больших изменений. Естественно, сложно. Но сейчас даже в ручном режиме можно что-то делать. Все равно будет тренд. Люди увидят, что власть что-то строит, что-то движется. С одним, вторым, с десятью правительствами. Это все неважно. Важно, что мы все - солдаты. Нужен тренд. А тренд - мы строим, делаем", - сказал В.Зеленский.



Комментируя реплику заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко о том, что "это идет как снежный ком - больше, больше", а первый эффект будет "где-то в конце года", В.Зеленский отметил, что "этот ком будет, если мы, дай бог, пробежим как-то экономический кризис".



"Как-то пропетляем. Я в это верю", - отметил глава государства.



МинПром



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