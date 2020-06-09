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Минэнерго подпишет все договоры по добыче углеводородов в июле

09.06.20 14:37 , Интерфакс-Украина
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Процесс подписания договоров с победителями конкурсов на разработку углеводородов на основании соглашений о разделе продукции (СРП) завершится в начале июля.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Юрий Бойко в ходе онлайн-встречи, передает  Интерфакс-Украина.

"Практически чуть ли не каждый день проходят интенсивные рабочие встречи по обсуждению условий договоров. Мы рассчитываем, что за исключением двух (договоров) в установленный законодательством срок – 7 июля этого года, – мы придем к успешному финишу", – сказал Ю.Бойко.

По его словам, в настоящее время под вопросом находится подписание договоров по двум участкам – Варвинскому и Русановскому.

"Под вопросом Варвинский участок, который скорее всего будет заблокирован из-за иска "Нафтогаза" по определению победителя конкурса по этому участку. Также речь идет о Русановском участке, победителем по которому было признано ЧАО "Укрнефтебурение". Компания вышла из переговорного процесса, мотивируя это объективным фактом, от которого никуда не денешься – изменением ценовых индикативов на рынке природного газа", – уточнил Ю.Бойко.

Замминистра добавил, что в настоящее время также обсуждаются условия проведения нового конкурса по углеводородному участку "Дельфин" на шельфе Черного моря.

"Скорее всего, новый конкурс будет. Условия его проведения в настоящее время дискутируются, в том числе с "Нафтогазом". Думаю, что нам нужно немного времени для того, чтобы определиться с опцией участия государственной компании в качестве потенциального партнера и как следствие включением обязательного государственного партнера в условия конкурса. В течение двух недель мы финализируем дискуссию по этому вопросу с "Нафтогазом", – добавил Ю.Бойко.

В начале июля 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов по девяти углеводородным участкам: "Укргаздобыча" в союзе с канадской Vermilion одержало победу по Балаклейскому и Ивановскому участкам, "Укргаздобыча" – по Берестянскому и Бузовскому, "Укрнафтобуриння" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, "ДТЭК" – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" – по Угновскому.

МинПром

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