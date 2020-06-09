Минторг США сохранил пошлины на китайскую катанку

Министерство торговли США завершило повторное расследование по импорту некоторых категорий катанки из углеродистой и легированной стали китайского производства.
Объектом расследования является катанка диаметром до 19 мм, за исключением нержавеющей, изготовленной из инструментальной и подшипниковой стали, а также продукции, предназначенной для армирования железобетонных конструкций.
Как сообщила американская Комиссия по международной торговле (ITC), отмена введенных в 2015 г. антидемпинговых и компенсационных пошлин на данную продукцию приведет к возобновлению демпинга и незаконного субсидирования экспорта.
Поэтому действующие пошлины предлагается оставить в силе на новый пятилетний срок. Ставки антидемпинговых пошлин при этом составляют 106,19-110,25%, а компенсационных – 178,46-193,31%. Поставки китайской катанки в США практически полностью прекратились с 2016 г.