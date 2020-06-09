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Минторг США сохранил пошлины на китайскую катанку

09.06.20 14:21 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство торговли США завершило повторное расследование по импорту некоторых категорий катанки из углеродистой и легированной стали китайского производства.

Объектом расследования является катанка диаметром до 19 мм, за исключением нержавеющей, изготовленной из инструментальной и подшипниковой стали, а также продукции, предназначенной для армирования железобетонных конструкций.

Как сообщила американская Комиссия по международной торговле (ITC), отмена введенных в 2015 г. антидемпинговых и компенсационных пошлин на данную продукцию приведет к возобновлению демпинга и незаконного субсидирования экспорта.

Поэтому действующие пошлины предлагается оставить в силе на новый пятилетний срок. Ставки антидемпинговых пошлин при этом составляют 106,19-110,25%, а компенсационных – 178,46-193,31%. Поставки китайской катанки в США практически полностью прекратились с 2016 г.

МинПром

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