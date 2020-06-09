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20 монополистам Украины предложат ограничить цены

09.06.20 13:59 , РБК Украина
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Минэкономики предлагает урегулировать вопросы ограничения цен монополистов. Ведомство подготовило проект постановления Кабинета министров о порядке введения государственного регулирования цен на товары предприятий, которые нарушают требования законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Как отмечается в документах, возможность государственного регулирования прописана в законе "О ценах и ценообразовании", но норма не применяется из-за отсутствия механизма.

По данным Антимонопольного комитета, за период 2014-2019 годов общее количество предоставленных комитетом рекомендаций составила 183 единицы, или в среднем 30 за год. При этом ни одна из этих рекомендаций не касалось введения государственного ценового регулирования.

По оценкам Минэкономики, количество субъектов хозяйствования, на которых может распространяться государственное регулирование, будет составлять 20 предприятий.

В министерстве напоминают, что эпидемическая ситуация в стране, обусловленная распространением коронавірусной инфекции (COVID-19), спровоцировала ажиотажный спрос и стремительный рост цен на отдельные виды товаров, которые имеют существенную социальную значимость, и товаров противоэпидемического назначения.

Напомним, Кабинет министров Украины постановлением от 22 апреля ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

Постановление Кабмина о государственном регулировании цен вступило в силу 18 мая 2020 года.

По данным НБУ, ведение госрегулирования почти не повлияло на цены в конце мая.

МинПром

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