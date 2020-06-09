Украина будет добиваться от Ирана полных компенсаций за сбитый Боинг

Украинская делегация на переговорах с Ираном будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе относительно выплаты компенсаций родственникам погибших в результате уничтожения самолета авиакомпании "МАУ" в Иране, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Речь идет о том, что на первом этапе родственники погибших должны получить так называемую "hardship" - страховку от страховых компаний. После этого страховые компании в регрессном порядке обращаются к иранской стороне за возмещением понесенных убытков. Украинская делегация будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе относительно выплаты компенсаций", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Е.Енин пояснил, что формула подсчета компенсаций как раз является одним из предметов переговорного процесса.
"Ее расчет является достаточно непростым. Задачей украинской делегации будет обеспечение достойного уровня компенсаций в соответствии с лучшими практиками в этой сфере", - подчеркнул он.
Замглавы МИД также добавил, что Украина будет активно содействовать компенсации убытков МАУ.
Е.Енин проинформировал, что в ближайшее время ожидается обнародование указа президента о составе украинской делегации на переговорах с иранской стороной. Кроме того, планируется утвердить соответствующие директивы делегации.
"Тем не менее мы не стоим на месте, мы ведем достаточно активные переговоры с тем, чтобы стимулировать иранскую сторону к максимально эффективному сотрудничеству не только с Украиной, но и с другими государствами, пострадавшими в результате этой катастрофы. Во многом это зависит от политической воли иранской стороны", - сказал он.
Замминистра отметил, что во время прошлого совета Международной организации гражданской авиации в марте этого года иранская сторона заверила, что передача произойдет в течение двух недель.
"Безусловно, можно делать определенные поправки на мероприятия, связанные с пандемией. Однако я уверен, что иранская сторона, оттягивая передачу черных ящиков, играет не в свою пользу", - подчеркнул он.