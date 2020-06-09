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Из-за пандемии в Германии рекордно обвалился экспорт

09.06.20 13:11 , DW
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В Германии на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 произошел самый крупный обвал экспорта с 1950 года – за все время статистических наблюдений в сфере внешней торговли ФРГ. В апреле объем экспорта из ФРГ сократился в сравнении с апрелем 2019 года на 31,1%, до 75,7 млрд евро. По сравнению с мартом 2020 года экспорт обвалился на 24%, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 9 июня.

В сфере импорта зафиксировано рекордное снижение показателей со времен всемирного финансового кризиса 2009 года – минус 16,5% по сравнению с мартом. Объем импорта в Германию сокращается уже третий месяц подряд. Надежд на перелом ситуации в настоящее время нет: промышленные заказы из-за рубежа в апреле сократились на 28,1% из-за рецессии на таких важнейший для Германии рынках сбыта, как США.

Значительному снижению объемов экспорта из ФРГ на фоне пандемии коронавируса также способствовали закрытие границ на внутриевропейском рынке, ограничения в сфере торговли и передвижений во всем мире, а также масштабные перебои на воздушном и морском транспорте.

МинПром

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