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Из-за пандемии в Германии рекордно обвалился экспорт
В Германии на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 произошел самый крупный обвал экспорта с 1950 года – за все время статистических наблюдений в сфере внешней торговли ФРГ. В апреле объем экспорта из ФРГ сократился в сравнении с апрелем 2019 года на 31,1%, до 75,7 млрд евро. По сравнению с мартом 2020 года экспорт обвалился на 24%, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 9 июня.
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