Если не поддержать металлургов, Украину ждут перебои с выплатой пенсий и доллар по 40 грн Если государство не поддержит металлургов, то осенью в стране начнутся перебои с выплатой пенсий, а курс доллара достигнет отметки в 40 гривен. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Смотрю, как "слуги народа" пытаются преодолеть последствия карантина. Пока получается не очень, даже с точностью наоборот. Не знаю, кто им советует, но, если так пойдет дальше, к осени будем иметь социальное напряжение похлеще, чем сейчас в Штатах", - отметил он.



Нардеп обратил внимание на то, что сегодня экономика Украины стоит на трех китах: сельском хозяйстве, горно-металлургическом комплексе и трудовых мигрантах. Все вместе они обеспечивают львиную долю всех валютных поступлений в страну. "И если с с/х все более-менее хорошо, а мигранты резко снизили объемы валютных перечислений по причине карантина, то ГМК власть душит своими же руками", - сказал Д.Шпенов.



"Причем, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Принимая закон №466-IX, власть планировала ввести международные стандарты налогового контроля и наполнить бюджет. По факту, - "выстрелили себе в ногу". Законом повышена рента на железную руду в 1,5 раза с нынешних 8%. Это привело к росту себестоимость украинского метала выросла, его стало еще труднее продавать. Со спросом на металлопродукцию в мире вообще все плохо: из-за карантина он упал, а развитые страны начали активно "закрывать" свои экономики. Получается, что вместо помощи, власть "вбила гвоздь" в гроб украинского ГМК", - акцентировал народный депутат.



Д.Шпенов напомнил, что цкраинский горно-металлургический комплекс в год приносит 12,8 млрд. долл. валютных поступлений и 24,5 млрд. грн. или 12,5% всех поступлений в Пенсионный фонд в виде ЕСВ.



"Отрасль стремительно падает: по итогам апреля 2019 года обвал производства только в металлургии составил около 30%. Если власть продолжит "реформы" в том же духе, уже к октябрю в стране могут начаться перебои с выплатой пенсий, а доллар – подскочить до отметки 40 грн", - уверен он.



Д.Шпенов отметил, что ситуацию в ГМК власть может исправить в отличие от сельского хозяйства, где многое зависит от погоды и ситуации с валютными поступлениями от трудовых мигрантов. По его мнению, в Украине необходимо отложить норму закона №466-IX о повышении ренты на железную руду до тех пор, пока украинская экономика не выйдет из кризиса.



"Призываю депутатов большинства внести правки в Закон в ближайшее время. Иначе трудно будет предсказать, как поведут себя обнищавшие и лишенные дохода люди. Впрочем, глядя на то, что сейчас происходит в США, выводы сделать не сложно", - подытожил он.



МинПром



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