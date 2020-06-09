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Европейские металлурги требуют ужесточения квот на импорт стали

09.06.20 12:58 , Steelland
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Крупные европейские производители стали требуют пересмотра принятых недавно Европейской комиссией защитных мер, предлагая существенное сокращение квот, прекращение пролонгации неиспользованных объемов, а также отсутствие доступа к остаточным квотам, предоставленным странам со своими собственными квотами.

Руководители ведущих предприятий Европы - в письме, направленном в Европейскую комиссию, назвали ее решение о защите рынка стали "бесполезным" и заявили, что оно не учитывает спад спроса на континенте в 50% на фоне пандемии Covid-19. Они считают, что "изменившиеся обстоятельства", вызванные пандемией, должны учитываться при разработке защитных мер.

"Неизбежный риск, что предложения дешевой стали наводнят рынок, будет препятствовать нашему восстановлению и выживанию в одной из стратегических отраслей Европы…", - говорится в письме. - "Нынешнее предложение может значительно увеличить долю рынка импорта, в то время как огромная часть производственных мощностей ЕС простаивает".

Предложения по импорту в настоящее время менее конкурентоспособны в Европе, и континент стал одним из самых дешевых рынков стали в мире. Впервые за многие годы европейская горячекатаная рулонная сталь начала успешно продаваться в Китай.

МинПром

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