Европейские металлурги требуют ужесточения квот на импорт стали

Крупные европейские производители стали требуют пересмотра принятых недавно Европейской комиссией защитных мер, предлагая существенное сокращение квот, прекращение пролонгации неиспользованных объемов, а также отсутствие доступа к остаточным квотам, предоставленным странам со своими собственными квотами.
Руководители ведущих предприятий Европы - в письме, направленном в Европейскую комиссию, назвали ее решение о защите рынка стали "бесполезным" и заявили, что оно не учитывает спад спроса на континенте в 50% на фоне пандемии Covid-19. Они считают, что "изменившиеся обстоятельства", вызванные пандемией, должны учитываться при разработке защитных мер.
"Неизбежный риск, что предложения дешевой стали наводнят рынок, будет препятствовать нашему восстановлению и выживанию в одной из стратегических отраслей Европы…", - говорится в письме. - "Нынешнее предложение может значительно увеличить долю рынка импорта, в то время как огромная часть производственных мощностей ЕС простаивает".
Предложения по импорту в настоящее время менее конкурентоспособны в Европе, и континент стал одним из самых дешевых рынков стали в мире. Впервые за многие годы европейская горячекатаная рулонная сталь начала успешно продаваться в Китай.