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Китай ударно наращивает выпуск меди

09.06.20 12:52 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), в мае объем производства катодной меди в стране составил 770,1 тыс. т.

Это на 2,4% больше, чем в апреле и на 21,6% превышает прошлогодний уровень за счет эффекта низкой базы. В 2019 г. многие китайские производители меди именно в мае приостанавливали выпуск для проведения ремонтов и профилактики.

Всего за пять месяцев объем производства катодной меди в Китае достиг 3,68 млн т, что на 3,6% больше, чем за тот же период годом ранее.

По прогнозу SMM, в июне выпуск меди в стране сократится. Это связано, прежде всего, с ожидаемым исчерпанием накопленных в начале года запасов анодов, а также с дефицитом сырья.

Согласно информации Генеральной таможенной администрации КНР, в январе-мае в страну поступило из-за рубежа 9,26 млн т медного концентрата, на 2,2% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года, но в ближайшее время поставки будут ограниченными из-за остановки ряда предприятий в Латинской Америке на карантин.

Между тем, в мае китайские компании импортировали 436 тыс. т необработанной меди и медной продукции, превысив прошлогодний уровень на 21%. В целом за пять месяцев объем внешних закупок достиг 2,18 млн т, на 12,4% больше, чем год назад.

МинПром

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