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Кабмин могут отправить в отставку перед местными выборами

09.06.20 12:32 , РБК Украина
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В "Слуге народа" не исключают отставки Кабинета министров Украины. Этом может произойти перед местными выборами в октябре.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Источники издания сообщают, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к правительству, а экономика будет в сложном состоянии.

Отметим, на прошлой неделе Рада отправила на доработку программу деятельности правительства. Если бы нардепы поддержали данную программу, то правительство получило бы годовой иммунитет, а Рада не смогла бы уволить главу правительства.

Напомним, в середине прошлого месяца глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что сейчас не стоит вопрос отставки правительства.

МинПром


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