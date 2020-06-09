Кабмин могут отправить в отставку перед местными выборами

Источники издания сообщают, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к правительству, а экономика будет в сложном состоянии.
Отметим, на прошлой неделе Рада отправила на доработку программу деятельности правительства. Если бы нардепы поддержали данную программу, то правительство получило бы годовой иммунитет, а Рада не смогла бы уволить главу правительства.
Напомним, в середине прошлого месяца глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что сейчас не стоит вопрос отставки правительства.