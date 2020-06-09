Кабмин могут отправить в отставку перед местными выборами

В "Слуге народа" не исключают отставки Кабинета министров Украины. Этом может произойти перед местными выборами в октябре.



Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".



Источники издания сообщают, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к правительству, а экономика будет в сложном состоянии.



Отметим, на прошлой неделе Рада отправила на доработку программу деятельности правительства. Если бы нардепы поддержали данную программу, то правительство получило бы годовой иммунитет, а Рада не смогла бы уволить главу правительства.



Напомним, в середине прошлого месяца глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что сейчас не стоит вопрос отставки правительства.



МинПром







Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...