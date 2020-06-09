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Экономика США в феврале вступила в рецессию

09.06.20 12:18
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Экономика США завершила свой самый длительный в истории период роста в феврале и вступила в рецессию в результате пандемии коронавируса, сообщила исследовательская группа по вопросам частной экономики, выступающая в качестве арбитра, отслеживающего экономический цикл США, передает Reuters.

Комитет по определению дат начала и конца экономического цикла Национального бюро экономических исследований сообщил, что его члены "пришли к выводу, что беспрецедентные масштабы спада занятости и производства, а также его широкий охват во всей экономике, дают основания назвать этот эпизод рецессией, даже если он окажется короче, чем предыдущие экономические спады".

Комитет, как правило, временил, прежде чем объявить о рецессии, чтобы удостовериться в этом. Когда экономика США начала снижение в конце 2007 года, например, группа объявила о спаде через год.

Однако глубина и скорость этой рецессии не оставляли сомнений.

"При принятии решения о том, следует ли определять рецессию, комитет принимает во внимание глубину спада, его продолжительность, а также то, насколько снизилась экономическая активность в целом, - говорится в заявлении комитета. - Комитет признает, что пандемия и ответные меры... привели к спаду, который по своим характеристикам и динамике отличался от предыдущих спадов".

В течение первых трех месяцев года валовой внутренний продукт США снизился на 4,8% в годовом исчислении. Ожидается, что данные за период с апреля по июнь покажут еще более сильное падение в годовом исчислении - возможно, на 20% и более. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня в 3,5% в феврале, достигнув 14,7% в апреле и 13,3% в мае.

Но рост вполне может начать восстановление, возможно, сделав текущий спад не только одним из самых резких, но и одним из самых коротких за всю историю.

Экономисты ожидают, что рост возобновится этим летом и, скорее всего, продолжится, если вирус отступит навсегда.

На этой неделе Федеральная резервная система США проведет заседание, и чиновники дадут новые экономические прогнозы, которые прольют свет на то, как быстро они ожидают экономического восстановления.

МинПром

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