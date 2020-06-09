Всемирный банк прогнозирует падение мирового ВВП на 5,2% Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).



Согласно прогнозу ВБ, мировой ВВП сократится на 5,2% в 2020 году - максимальными темпами со времен Второй мировой войны. При этом снижение объема ВВП на душу населения, как ожидается, затронет наибольшую с 1870 года долю стран.



В январском GEP ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 2,5% в текущем году, таким образом, в июне прогноз был ухудшен сразу на 7,7 процентного пункта (п.п.).



Экономическая активность в развитых странах в этом году, вероятно, сократится на 7% на фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, отмечают в ВБ. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (EM и DE) объем ВВП в текущем году, как ожидается, уменьшится на 2,5%, причем падение будет первым как минимум за шестьдесят лет.



В январе ВБ прогнозировал рост ВВП развитых стран на 1,4%, EM и DE - на 4,1%.



Глобальный показатель дохода на душу населения, как ожидается, сократится на 3,6%, что ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.



"Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, а также государствам, серьезно зависящим от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. И хотя масштабы потрясений в различных регионах разнятся, у всех EM и DE есть свои слабости, которые усугубляются внешними шоками. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи будут иметь долговременные негативные последствия для развития человеческого капитала", - говорится в обзоре.



"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем, - отмечает вице-президент группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. - Наша задача номер один - преодолеть глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы для как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".



Базовый прогноз ВБ составлен исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены ограничительных мер в странах с развитой экономикой к середине текущего года, а в EM и DE - немного позже, что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во втором полугодии, а сбои на финансовых рынках не будут продолжительными.



В этих условиях мировой ВВП увеличится на 4,2% в 2021 году, рост в странах с развитой экономикой составит 3,9%, а в EM и DE - 4,6%, ожидают в ВБ.



МинПром



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