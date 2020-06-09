В Китае запустили новый завод по выпуску проката Китайская компания Jiangsu Delong ввела в эксплуатацию линию по производству нержавеющего сортового проката средних размеров на новом предприятии в городском округе Сючжоу, провинция Цзянсу.



Мощность линии, строительство которой завершилось в декабре прошлого года, составляет 800 тыс. т в год. Компания инвестировала в проект около 700 млн юаней (немногим менее 100 млн долл.).



В дальнейшем Jiangsu Delong планирует реализовать вторую очередь проекта, установив на предприятии еще одну линию по выпуску нержавеющего сортового проката, но малых размеров. Ее мощность составит те же 800 тыс. т в год. Объем инвестиций в эту стадию проекта оценивается в 980 млн юаней (138 млн долл.).



Предполагается, что завод также будет выпускать круглую заготовку для нержавеющих бесшовных труб, поковки и другую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



