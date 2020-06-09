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В Китае запустили новый завод по выпуску проката

09.06.20 11:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская компания Jiangsu Delong ввела в эксплуатацию линию по производству нержавеющего сортового проката средних размеров на новом предприятии в городском округе Сючжоу, провинция Цзянсу.

Мощность линии, строительство которой завершилось в декабре прошлого года, составляет 800 тыс. т в год. Компания инвестировала в проект около 700 млн юаней (немногим менее 100 млн долл.).

В дальнейшем Jiangsu Delong планирует реализовать вторую очередь проекта, установив на предприятии еще одну линию по выпуску нержавеющего сортового проката, но малых размеров. Ее мощность составит те же 800 тыс. т в год. Объем инвестиций в эту стадию проекта оценивается в 980 млн юаней (138 млн долл.).

Предполагается, что завод также будет выпускать круглую заготовку для нержавеющих бесшовных труб, поковки и другую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

МинПром

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