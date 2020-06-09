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Британский нефтегигант BP уволит 10 тыс. человек

09.06.20 11:15 , Интерфакс
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Британская нефтекомпания BP Plc сократит 10 тыс. рабочих мест, чтобы сэкономить на расходах в условиях пандемии коронавирусной инфекции и снизившихся цен на нефть, пишет газета Financial Times.

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни заявил в обращении к сотрудникам в понедельник, что компания "тратит гораздо, гораздо больше", чем зарабатывает, в связи с пандемией.

В марте BP объявила, что в течение трех месяцев не будет сокращать рабочие места. Теперь, когда этот срок истек, компания намерена сократить 15% из 70 тыс. сотрудников к концу текущего года.

По словам Б.Луни, сокращения коснутся в основном офисных сотрудников BP.

В прошлом месяце британская нефтекомпания объявила о намерении уменьшить вдвое количество топ-менеджеров - примерно до 120 позиций с 250.

Б.Луни, который занял пост главы BP в феврале, работает над созданием новой операционной структуры и структуры управления в компании. BP поставила перед собой цель к 2050 году или раньше сократить нетто-выбросы углекислого газа до нуля и реорганизовать свои подразделения, ориентированные на добычу газа и нефти, для перехода на более чистые виды топлива.

В апреле Б.Луни заявлял в интервью FT, что компания планирует сокращение рабочих мест в конце 2020 года, поскольку стремится урезать расходы и реорганизовать бизнес.

BP намерена сократить капиталовложения в этом году на 25%, или на 3 млрд долл., а в следующем году планирует уменьшить операционные расходы на $2,5 млрд.

По данным Dow Jones, BP также намерена заморозить выплаты руководителям высшего звена до 31 марта 2021 года.

МинПром

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