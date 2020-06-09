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Энергоатом игнорирует новый энергобаланс

09.06.20 11:10
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Разработанный Минэнерго новый энергобаланс не соблюдается. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

""Энергоатом" его попросту игнорирует, перевыполняя планы производства. Это значит, что меньше электроэнергии генерируется на ТЭС. Именно из-за невыполнения прогнозного баланса ситуация остается крайне напряженной, практически 90% шахт находятся в простое. Это значит, что новые лавы не закладываются, а шахтеры выходят на забастовки. А если нет работы для шахтеров, если мы резко прекратим добывать уголь, то нужно в угледобывающих регионах найти альтернативные виды занятости населению", - сказала она.

В.Гриб напомнила, что когда в апреле Минэнерго разработало новый энергобаланс, появилась надежда, что кризис в энергетике будет преодолен. "Когда президент Зеленский на встрече с шахтерами заявил о недопустимости импорта электроэнергии из РФ, казалось, украинская генерация вновь сможет расправить плечи. Сейчас импорт временно приостановлен. Но нет никакой уверенности в том, что он не возобновится завтра", - подчеркнула она.

"Шахтеров мы не можем бросить на произвол судьбы, поэтому я уже почти год бьюсь над решением этой проблемы. Еще в декабре 2019-го по моей инициативе в парламенте было создано межфракционное депутатское объединение «Платформа по трансформации угольных регионов». Мы добились создания Координационного совета при Кабмине. И сейчас переквалификация и социальных гарантии для угольщиков и теплоэнергетиков – это вопрос №1", - отметила народный депутат.

В.Гриб выразила уверенность, что в Украине нужно диверсифицировать экономику в моногородах, зависимых от угольных предприятий, обеспечить новые рабочие места, привлекать инвестиции и развивать альтернативное производство. Но трансформация угольных регионов займет не одно десятилетние, считает она.

"Сейчас задача правительства – добиться от всех участников рынка выполнения энергобаланса и прекращения убийственного импорта электроэнергии. Ну и конечно, предусмотреть субвенции из Госбюджета для шахтёрских городов в связи с остановкой угольной отрасти. В противном случае энергетический кризис только усугубится", - резюмировала народный депутат.

МинПром

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