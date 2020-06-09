Энергоатом игнорирует новый энергобаланс Разработанный Минэнерго новый энергобаланс не соблюдается. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.



""Энергоатом" его попросту игнорирует, перевыполняя планы производства. Это значит, что меньше электроэнергии генерируется на ТЭС. Именно из-за невыполнения прогнозного баланса ситуация остается крайне напряженной, практически 90% шахт находятся в простое. Это значит, что новые лавы не закладываются, а шахтеры выходят на забастовки. А если нет работы для шахтеров, если мы резко прекратим добывать уголь, то нужно в угледобывающих регионах найти альтернативные виды занятости населению", - сказала она.



В.Гриб напомнила, что когда в апреле Минэнерго разработало новый энергобаланс, появилась надежда, что кризис в энергетике будет преодолен. "Когда президент Зеленский на встрече с шахтерами заявил о недопустимости импорта электроэнергии из РФ, казалось, украинская генерация вновь сможет расправить плечи. Сейчас импорт временно приостановлен. Но нет никакой уверенности в том, что он не возобновится завтра", - подчеркнула она.



"Шахтеров мы не можем бросить на произвол судьбы, поэтому я уже почти год бьюсь над решением этой проблемы. Еще в декабре 2019-го по моей инициативе в парламенте было создано межфракционное депутатское объединение «Платформа по трансформации угольных регионов». Мы добились создания Координационного совета при Кабмине. И сейчас переквалификация и социальных гарантии для угольщиков и теплоэнергетиков – это вопрос №1", - отметила народный депутат.



В.Гриб выразила уверенность, что в Украине нужно диверсифицировать экономику в моногородах, зависимых от угольных предприятий, обеспечить новые рабочие места, привлекать инвестиции и развивать альтернативное производство. Но трансформация угольных регионов займет не одно десятилетние, считает она.



"Сейчас задача правительства – добиться от всех участников рынка выполнения энергобаланса и прекращения убийственного импорта электроэнергии. Ну и конечно, предусмотреть субвенции из Госбюджета для шахтёрских городов в связи с остановкой угольной отрасти. В противном случае энергетический кризис только усугубится", - резюмировала народный депутат.



МинПром



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