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Экспорт стали из Китая упал до минимума за 7 лет

09.06.20 10:54 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в мае 2020 г. объем национального экспорта стальной продукции составил 4,4 млн т. Это минимальный месячный показатель с февраля 2013 г.

Майский экспорт стали сократился на 30,4% по сравнению с апрельским и на 23,3% уступает показателю аналогичного месяца прошлого года.

Всего за пять месяцев китайские металлурги отправили за рубеж 25 млн т стали. Это на 14% меньше, чем в тот же период годичной давности.

Как отмечают специалисты, китайские компании сокращают внешние поставки вследствие ухудшения внешней конъюнктуры. Кроме того, спрос на стальную продукцию в Китае сейчас весьма активный, а цены превышают мировой уровень.

В последние месяцы китайские компании сами наращивают импорт стали. В мае его объем составил 1,28 млн т без учета полуфабрикатов, на 30,6% больше, чем годом ранее. А всего за пять месяцев китайский импорт проката достиг 5,46 млн т, что на 12% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Китайский импорт железной руды составил в мае 87,03 млн т. Это на 9,1% уступает апрелю, но на 3,9% больше, чем в мае 2019 г. За пять месяцев в Китай поступило из-за рубежа 445,3 млн т железорудного сырья, что на 5,1% больше, чем годом ранее.

МинПром

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