ФАС выступила против возобновления пошлины на колеса Интепайпа Федеральная антимонопольная служба выступила против восстановления антидемпинговой пошлины в 34,22% на поставку железнодорожных колес производства украинского "Интерпайпа" на таможенную территорию ЕАЭС, возвращенной со 2 июня. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Это следует из письма руководителя ФАС Игоря Артемьева главе Минэкономики Максиму Решетникову, одновременно возглавляющему подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, от 3 июня.



В своем письме И.Артемьев пишет, что, по информации ФАС, "признаки занижения цен на колеса производства "Интерпайпа" относительно цен российских производителей отсутствуют", равно как и основания полагать, что поставки их на территорию РФ в период приостановления пошлины наносили ущерб российскому производству колес.



Более того, напоминает он, в ФАС на рассмотрении находится дело о нарушении Выксунским метзаводом антимонопольного законодательства в период с 2019 года. В соответствии с проведенным анализом конкуренции установлено, что ВМЗ занимал доминирующее положение на рынке РФ в 2017–2019 годах с долей более 50%.



"Возобновление действия пошлины может привести к поддержанию цены отечественных производителей на высоком уровне, что негативно повлияет на состояние конкуренции на рынке и интересы потребителей, в том числе на стоимость предоставления вагонов под перевозку грузов",— сообщается в письме.



В апреле 2018 года ЕЭК по обращению российских производителей колес — Выксунского метзавода (входит в ОМК Анатолия Седых) и Нижнетагильского меткомбината Evraz Романа Абрамовича и партнеров — ввела антидемпинговую пошлину в отношении стальных цельнокатаных колес украинского производства.



Но потом на фоне острого дефицита колес, вынудившего российских железнодорожников ввозить их из Китая, 23 июля 2019 года ЕЭК приостановила ее действие до 1 июня. Теперь ЕЭК, равно как и Минтранс и ОАО РЖД, сочла, что ситуация изменилась, дефицит сменился профицитом и дальнейшее приостановление пошлины нецелесообразно. Против выступили железнодорожные операторы, аргументом которых было то, что цены на ЦКК до сих пор существенно не снизились: колеса по-прежнему втрое дороже, чем в 2015 году.



МинПром



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