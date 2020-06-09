Из-за кризиса в энергетике ДТЭК Энерго получила более 7 млрд грн убытка "ДТЭК Энерго" по итогам января-марта 2020 года получила чистый убыток 7,492 млрд грн против 4,114 млрд грн чистой прибыли за первый квартал 2019-го, сообщается в обнародованном группой отчете.



Выручка компании за январь-март этого года составила 12,78 млрд грн, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (31,752 млрд грн).



"Системный кризис в энергетическом секторе Украины, который начался в 2019 году, оказал негативное влияние на промышленность и бизнес и повлиял на результаты деятельности компании", – приводится в документе комментарий генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.



"Искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка на фоне спада национального промышленного производства, сокращение потребления электроэнергии из-за теплых погодных условий, привели к разбалансировке всей энергетической системы Украины", – добавил он.



В "ДТЭК Энерго" отмечают, что в первом квартале 2020 года для тепловой генерации был установлен минимальный режим работы: количество энергоблоков компании, работающих в дневные и ночные часы, сократилось до 16-ти. В первом квартале 2019 года днем работали 27 блоков ТЭС "ДТЭК Энерго", ночью – 25 энергоблоков.



Еще одним негативным фактором, согласно отчету, стало резкое падение цен на спотовых рынках электроэнергии в Украине: с января по март 2020 года цена на рынке "на сутки вперед" снизилась на 30% из-за ряда нормативных изменений, таких как решения по структуре PSO, ограничение цены покупателя для "Гарантированного покупателя" и методология установления цены на балансирующем рынке.



В результате выработка генерации в первом квартале 2020 года упала на 37,8% – до 5,1 ТВт-ч, а запасы угля достигли 2,9 млн тонн, что на 80% выше, показателя на 31 марта 2019 года.



Кроме того, на финансовые результаты также негативно повлияло ослабление гривни из-за общего глобального экономического спада, вызванного Covid-19.



Согласно отчету, валовая прибыль составила 1,432 млрд грн (-4,8 раза к январю-марту-2019), операционный убыток – 0,143 млрд грн против 5,489 млрд грн операционной прибыли, курсовые убытки от финансовой деятельности – 6,163 млрд грн против 0,763 млрд грн курсовой прибыли за первый квартал прошлого года.



В то же время "ДТЭК Энерго" за квартал увеличила свободные денежные средства с 263 млн грн до 1,172 млрд грн.



"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.



МинПром



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