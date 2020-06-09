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Укртранснафта начала транспортировку нефти сорта WTI

09.06.20 10:25 , Интерфакс-Украина
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АО "Укртранснафта" в мае впервые осуществила транспортировку нефти сорта West Texas Intermediate (WTI), сообщила пресс-служба компании.

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала прием в нефтетранспортную систему нефти сорта WTI для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. "Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - говорится в сообщении.

Таким образом, помимо перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" уже имеет опыт транспортировки пяти сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken (с июля-2019), El Sharara (с ноября-2019) и WTI.

Как сообщалось, в конце мая администрация Одесского порта сообщила, что в Украину для нужд Кременчугского НПЗ доставлено 76,43 тыс. тонн нефти марки WTI. По ее данным, в роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР, порт отправки – NEDERLAND TEXAS.

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% (на 208,2 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% (на 281,3 тыс. тонн) – до 2 млн 382,3 тыс. тонн.

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-мае 2020 года увеличился на 9,7% (на 454,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 5 млн 149,5 тыс. тонн, а объем транспортировки нефти на НПЗ Украины – на 22,7% (на 113,2 тыс. тонн), до 1 млн 98,5 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

МинПром

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