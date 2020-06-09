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ЕС поможет Украине реформировать угольную отрасль

09.06.20 10:07 , Интерфакс-Украина
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В Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство для проведения реформы угольной отрасли.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, об этом шла речь во время первой встречи и.о. министра энергетики О.Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

О.Буславец рассказала, что, кроме решения текущих проблем угольной отрасли, в министерстве начинают разрабатывать концепцию ее реформирования.

"У нас остается стратегическая глобальная задача - трансформировать и реформировать угольную отрасль, определиться с дальнейшей судьбой государственных угледобывающих предприятий. Самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы. Мы должны поставить интересы людей на первое место и обеспечить энергетическую безопасность страны. Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила и.о. министра, добавив, что сейчас идут переговоры о поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

М.Маасикас заверил представителей министерства в том, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

МинПром

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