Из-за пандемии цены на руду держатся выше отметки 100 долл/тонну Фьючерсы на железную руду подорожали выше 100 долларов за тонну после того, как бразильской Vale SA было приказано приостановить операции, на которые приходится около 10% ее добычи после того, как несколько рабочих заразились Covid-19.



Это стало новым шоком предложения на мировом рынке за последние 18 месяцев после прорыва плотины на руднике Vale в 2019 году. В течение следующих двух месяцев железная руда может держаться выше 100 долларов, считают аналитики Морган Стэнли, хотя и предупреждают, что в последнем квартале все еще ожидаются излишки и более низкие цены. Более высокие цены пойдут на пользу австралийским компаниям BHP Group, Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group Ltd.



Закрытие Vale произошло в результате вспышки Covid-19 в Латинской Америке, когда население региона с высокой степенью урбанизации в 600 миллионов человек становится новым глобальным центром пандемии на континенте, который является крупным поставщиком меди и сельскохозяйственной продукции, а также железа. Количество случаев в Бразилии сейчас уступает только США.



Бразильский трудовой суд издал постановление о прекращении добычи полезных ископаемых в комплексе Итабира после того, как 188 рабочих дали положительный результат на коронавирус.



Фьючерсы выросли на 6,2% до 103,53 доллара за тонну и торгуются на уровне 102,49 доллара в 14:57 в Сингапуре, установив максимальный уровень закрытия с августа. Спотовые цены в конце мая превысили уровень в 100 долларов за тонну и с тех пор в основном держатся выше этого уровня.



В апреле Vale сократила годовой прогноз добычи руды до 310-330 миллионов тонн, при этом в пересмотренном прогнозе учитывается до 15 миллионов тонн потерь от возможных ударов Covid-19. Учитывая ожидаемую месячную добычу в 2,7 млн. тонн из Итабиры, "в данный момент нет необходимости пересматривать руководство", - говорится в заявлении.



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