В Украине принимаются законы уничтожающие промышленность В Украине под лозунгами поддержки экономики, принимаются законы, убивающие отечественного производителя, уничтожающие промышленность. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что недавно президент Владимир Зеленский подписал закон 1210, который в полтора раза повышает ренту на добычу железной руды. По мнению нардепа, это обострит кризис в отечественной металлургии, которая уже находится в состоянии рецессии.



"Наши металлурги не смогут конкурировать на мировых рынках. К этому добавятся падение поступлений в бюджеты, рост цен вследствие девальвации гривны, увеличение безработицы и снижение уровня жизни населения", - отметил С.Магера.



Нардеп также обратил внимание на тот факт, что металлургические предприятия сосредоточены преимущественно на юго-востоке, поэтому несложно ожидать резко негативной реакции жителей региона на рост безработицы. А накануне местных выборов это ударит по рейтингу партии власти.



Кроме того, ухудшение социально-экономической ситуации в Украине резко осложнит решение задачи по реинтеграции временно неподконтрольных территорий – их можно привлечь только лучшим экономическим положением, уверен политик.



"Поэтому я считаю, что повышение пошлины на добычу железной руды нужно отложить до прекращения кризиса в экономике Украины. Было бы правильно внести правки в закон 1210. Мы с коллегами их подавали. К сожалению, "слуги" заняли жесткую позицию. Посмотрим, к чему это приведет", - подытожил С.Магера.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



