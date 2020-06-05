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В Украине принимаются законы уничтожающие промышленность

05.06.20 18:28
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В Украине под лозунгами поддержки экономики, принимаются законы, убивающие отечественного производителя, уничтожающие промышленность. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что недавно президент Владимир Зеленский подписал закон 1210, который в полтора раза повышает ренту на добычу железной руды. По мнению нардепа, это обострит кризис в отечественной металлургии, которая уже находится в состоянии рецессии.

"Наши металлурги не смогут конкурировать на мировых рынках. К этому добавятся падение поступлений в бюджеты, рост цен вследствие девальвации гривны, увеличение безработицы и снижение уровня жизни населения", - отметил С.Магера.

Нардеп также обратил внимание на тот факт, что металлургические предприятия сосредоточены преимущественно на юго-востоке, поэтому несложно ожидать резко негативной реакции жителей региона на рост безработицы. А накануне местных выборов это ударит по рейтингу партии власти.

Кроме того, ухудшение социально-экономической ситуации в Украине резко осложнит решение задачи по реинтеграции временно неподконтрольных территорий – их можно привлечь только лучшим экономическим положением, уверен политик.

"Поэтому я считаю, что повышение пошлины на добычу железной руды нужно отложить до прекращения кризиса в экономике Украины. Было бы правильно внести правки в закон 1210. Мы с коллегами их подавали. К сожалению, "слуги" заняли жесткую позицию. Посмотрим, к чему это приведет", - подытожил С.Магера.

МинПром

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