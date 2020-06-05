Международные резервы Украины сократились из-за выплат по госдолгу В мае международные резервы Украины сократились на 1,3% и на 1 июня 2020 года составили 25,372 млрд долларов (в эквиваленте). Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.



Снижение резервов в течение прошлого месяца связано, прежде всего, с погашением значительной части обязательств по государственному долгу.



На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1 476,1 млн долларов (в эквиваленте). Из этой суммы 1 009,2 млн долларов уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 337,7 млн долларов - по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, 60 млн долларов - по обязательствам перед МВФ, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.



Как отмечается в сообщении, текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.



МинПром



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