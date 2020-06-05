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ДМЗ начал производство чугуна

05.06.20 16:58 , Интерфакс-Украина
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ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, начал выплавку литейного чугуна после задувки доменной печи №2, которая простаивала с октября 2019 года.

Как сообщается в пресс-релизе ДМЗ в Facebook в пятницу, актуальные задачи доменщиков: обеспечить остальные переделы качественным чугуном и поддерживать оптимальный режим работы печи.

При этом напоминается, что 29 мая на ДМЗ произошла задувка после длительной остановки ДП-2.

"Перед запуском специалисты цеха и других подразделений предприятия проделали огромный объем ремонтных и подготовительных работ. В 19:45 29 мая печь задули, 31 мая она дала первую продукцию плавки, а 3 июня в цехе взяли в работу коренной желоб и начали выпуск литейного чугуна", - констатируется в сообщении.

Как сообщалось в конце мая текущего года, ДМЗ готовится к запуску доменного и прокатного переделов. Инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет. Для реализации инвестпроектов специалисты ДМЗ провели необходимые ремонтные работы и приступили к запуску завода. Сейчас на заводе поэтапно запускают основные производственные переделы: доменный, кислородно-конвертерный, прокатные цехи.

Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Начиная с 2016 года, инвестиции в экологические программы составили 350 млн грн. За это время предприятие снизило выбросы в атмосферу на 25%. По данным компании, ДМЗ имеет самый низкий показатель выбросов на тонну стали среди всех металлургических предприятий Украины.

Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было осуществлено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".

МинПром

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