За неделю автогаз подорожал на 35 копеек За прошедшую неделю (29 мая–5 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 3,4%), до 10,56 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», пишет enkorr.



На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 38 коп./л и 31 коп./л, до 11,09 грн/л и 11,46 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подорожал на 28–34 коп./л, до 9,82–9,87 грн/л.



СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Glusco подорожал до 10,67 грн/л и 10,40 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 0,48 грн/л — до 10,97 грн/л. Такие сети как BVS, «Авантаж 7», «Автотранс» и другие подняли цены на 25–50 коп./л (см. табл.).



Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за этот период повысились на 60%.



По состоянию на 5 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 590 грн/т или 9,70 грн/л.



МинПром

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