В Украине растет количество пустующих офисов Консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия" (Киев) констатирует рост вакантности офисной недвижимости в Киеве на 7,23 п.п до 12,8% на начало июня по сравнению с декабрем 2019 года и прогнозирует ее дальнейшее увеличение. Об этом говорится в исследовании компании, передают Українськi Новини.



"Средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева на начало июня достигла 12,8%. И ближайшие 3-6 месяцев будет расти... При наиболее пессимистическом сценарии в течении ближайших нескольких месяцев офисные здания в CBD (центральные бизнес-районы) могут опустеть на 30-50% (как это уже было после мирового финансового кризиса в 2008 году)", - сказано в нем.



Отмечается, что по состоянию на декабрь 2019 года средневзвешенная вакантность офисной недвижимости в Киеве составляла 5,57%.



При этом изменение формата операторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в отдаленные от центра города районы, рост вакантности привели к снижению ставок аренды.



В частности, по состоянию на начало июня аренда помещений в бизнес-центрах класса А обходится в 25,6 доллара/кв. м в месяц (без НДС), что на 13% меньше по сравнению с арендными ставками в декабре 2019 года.



В классе В арендные ставки снизились на 9% до 17,4 доллара/кв. м в месяц, в классе С - на 10% до 17,4 долларов/кв. м в месяц.



Согласно исследованию, в 2020-2021 годах к открытию в Киеве было заявлено 29 бизнес-центров с общей площадью 454,4 тыс. кв. м, а всего на рынке заявлено 60 проектов общей площадью более 1,5 млн кв. м.



"Украинская торговая гильдия" прогнозирует, что сроки открытия проектов будут перенесены для сдерживания роста вакантности и нивелирования падения арендных ставок.



МинПром

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