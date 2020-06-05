Избыток цинка в мире образовался еще до пандемии Избыток предложения базовых цветных металлов появился на мировом рынке уже по итогам первого квартала 2020 г., отмечают международные экспертные организации.



В частности, по данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), в этот период производство цинка в концентрате уменьшилось на 0,5% по сравнению с первым кварталом 2019 г. Спад произошел в Европе, Китае и некоторых других странах, но был в значительной степени компенсирован ростом в Австралии, США, ЮАР и странах Латинской Америки.



Производство рафинированного цинка возросло на 3,2% до 3,314 млн. т. Причем несмотря на эпидемию коронавируса в феврале-марте значительного улучшения показателей добился Китай. Импорт цинка в концентрате увеличился на 27,8% по сравнению с первым кварталом 2019 г. до 479 тыс. т.



В то же время, потребление цинка в мире снизилось на 4% по сравнению с началом прошлого года до 3,074 млн. т. В Китае спада не было зафиксировано, но спрос на металл упал в США, Евросоюзе, Японии и Корее, а также Индии.



В результате если в январе-марте прошлого года мировой рынок цинка был практически сбалансированным, то в текущем году на нем возник избыток предложения в 239 тыс. т. Это свидетельствует о том, что кризис в западной экономике начался еще до эпидемии, а коронавирус просто дополнительно обострил обстановку.



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